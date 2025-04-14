رئيس النواب يطلب من الحكومة تدوين ملاحظات ضياء الدين داود على الحسابات الختامية للرد عليها

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وزير المالية ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتدوين الملاحظات التي أشار إليها النائب ضياء الدين داود وتفنيد الأرقام التي أشار إليها في ملاحظاته، للرد عليها والتأكد من مدى مطابقتها للواقع.

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بالجلسة العامة، اليوم، ردا على ما أبداه النائب ضياء الدين داود من ملاحظات على بعض الأرقام الموجودة بالحسابات الختامية، والتي تشير إلى زيادة دين الحكومة ووصول نسبة سداد أعباء الدين إلى ٦٠⁒ من الاستخدامات.

وكان داود قد قال خلال الجلسة العامة رفض الحساب الختامي للموازنة، اليوم: "أضع شهادتي أمام الله والشعب برفض الحساب الختامي الأخير لدور الانعقاد الخامس لأداء حكومة أظن أنها ليست الحكومة الحالية، لكن التي يرأسها رئيس الحكومة مصطفى مدبولي التي أوصلت للنتائج التي أثبتها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أُحييه عليه".

وتابع: "بلغت أعباء الدين الحكومي 2639 مليار جنيه، منها 1355 ميار جنيه فوائد، و1283 مليار جنيه أقساط بنسبة أعباء 60.3% من إجمالي الاستخدامات".

وأضاف: "البلد دي 60% من استخدامات موازنتها لسداد أعباء الدين من المسئول عن هذا؟ هذه الحكومة مسئولة عن هذا، رئيس الحكومة مسئول عن هذا".