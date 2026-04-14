محافظ جنوب سيناء يوجه برفع كفاءة منظومة اللنشات

عقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا مع أعضاء لجنة اللنشات بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، لمتابعة أعمال اللجنة، واستعراض ما تم إنجازه في دراسة الطلبات المقدمة والبت فيها، وفقًا للاشتراطات البيئية والفنية المعمول بها.

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير التي تضمن حماية البيئة البحرية، والحفاظ على الشعاب المرجانية، مع تحقيق التوازن بين تنمية الأنشطة السياحية والاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعي.

كما وجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من فحص الطلبات المقدمة، وتيسير الإجراءات على المواطنين الجادين، مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة.

وأكد أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة اللنشات، وتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان داخل نطاق المحافظة.