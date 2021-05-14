إسرائيل تصعد هجماتها على غزة بقوات جوية وبرية

(د ب أ)

صعد الجيش الإسرائيلي ليل الخميس من هجومه على قطاع غزة.

وكتب الجيش الاسرائيلي عبر صفحته على تويتر "القوات الجوية والبرية تهاجم قطاع غزة حاليا".

ومع ذلك، لم تستطع متحدثة توضيح ما إذا كانت القوات الإسرائيلية موجودة الآن على الأرض في قطاع غزة أم لا.

وأفاد التلفزيون الإسرائيلي بشن هجمات جوية مكثفة، وكذلك من قصف مدفعي ودبابات، وقال إنه كان أعنف وأوسع هجوم على قطاع غزة منذ بدء التصعيد يوم الاثنين الماضي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الهجمات عبر رسالة بالفيديو "قلت إن حماس ستدفع ثمنا باهظا للغاية"، مضيفا"الكلمة الأخيرة لم يتم النطق بها بعد وستستمر هذه العملية لأطول فترة ممكنة".

وحث الجيش الإسرائيليين الذين يعيشون في بلدات حدودية على بعد أربعة كيلومترات من حدود غزة بالتوجه لملاجئ حتى إشعار آخر.