توج جيسي لينجارد، لاعب وست هام يونايتد، بجائزة لاعب شهر أبريل بالدوري الإنجليزي.

وأعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي «البريميرليج» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فوز لينجارد بجائزة لاعب الشهر، قائلًا:" جيسي لينجارد هو لاعب شهر أبريل بالدوري الإنجليزي".

وحصد لينجارد الجائزة بعد تسجيله 4 أهداف وصناعة هدفًا آخر خلال شهر أبريل بالدوري الإنجليزي.

وتجدر الإشارة إلى أن لينجارد هو لاعب مانشستر يونايتد ولكنه انتقل لصفوف وست هام يونايتد في الموسم الحالي على سبيل الإعارة.

