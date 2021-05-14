الإسكندرية: حملات على الشواطئ والمتنزهات للتأكد من الالتزام بإجراءات كورونا

أكد محمد الشريف محافظ الإسكندرية المتابعة المستمرة لجميع القيادات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لقرارات مجلس الوزراء خلال أيام عيد الفطر المبارك بشأن الحد من التجمعات ومواجهة انتشار جائحة كورونا.



وقال المحافظ- في بيان، اليوم- إنه تم توجيه رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية بشن حملات مستمرة لمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية والغلق الكامل للحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ.



وفي هذا الصدد، قامت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اليوم الجمعة، بجولة تفقدية علي طول الكورنيش؛ لمتابعة الالتزام بقرارات الدولة، كما تفقدت الشواطئ بنطاق حي الجمرك ومنطقة أبوالعباس؛ للتأكد من مدى التزام المواطنين، بحضور جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.



وأكدت عازر أن المحافظة رفعت حالة الاستنفار والطوارئ القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية والتنسيق مع المديريات المعنية، مضيفة أن جميع المسئولين متواجدون بالشارع على مدار اليوم؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.



ومن جانبه، أوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية تم انتشار جميع مفتشي الإدارة المركزية وإدارات شواطئ الأحياء على شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 66 شاطئا من أبوقير شرقا حتى سيدي كرير غربا لإحكام السيطرة وإخلاء الشواطئ من المواطنين.



وأضاف أن هناك وعيا جيدا والتزاما من قبل المواطنين بالقرارات وعدم النزول إلى الشواطئ، وتم التعامل الفوري مع أية تجمعات حاولت النزول إلى البحر أو الشواطئ والتأكيد على أهمية الالتزام بالقرارات التي اتخذتها الدولة؛ للحد من انتشار جائحة كورونا.