مهرجان القاهرة السينمائي يعلن عن فتح باب تسجيل الأفلام للدورة 44

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة بالمشاركة في فعاليات الدورة 44 التي من المقرر أن تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية، وذلك بدءا من غدا الأحد 15 مايو، على أن يستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم حتى موعد أقصاه 15 أغسطس المقبل، عبر الموقع الرسمي للمهرجان www.ciff.org.eg.

من جانبه قال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إن المهرجان يسعى في دورته الـ 44 إلى جذب مزيد من الأعمال المتنوعة التي تتضمن أفكار وثقافات واتجاهات سينمائية مختلفة عن طريق فتح باب المشاركة أمام التجارب الجديدة والملهمة من كل دول العالم.

وفيما يتعلق بالاستعدادات والتحضيرات، قال المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، إن الإدارة أنهت كل الاستعدادات الخاصة باستقبال طلبات المشاركة والرد عليها من خلال الموقع الرسمي، مشيرا إلى أن العمل على برنامج الدورة قد بدأ بالفعل بالتعاون مع الفريق المميز للمهرجان والذي أحرز نجاحا ملحوظاً في الدورات الماضية وعلى رأسهم مدير المكتب الفني الناقد أندرو محسن، والناقد أسامة عبد الفتاح، مدير برنامج أسبوع النقاد، كما تم تكليف المخرج الشاب يوسف هشام، بإدارة برنامج الأفلام القصيرة بالإضافة إلى متابعته العمل على أفلام الأمريكتين، والناقدة رشا حسني للبرنامج الآسيوي، والمخرجة ماجي مرجان لسينما شرق أوروبا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).