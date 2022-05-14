النمسا تسجل 4555 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات

سجلت النمسا، 4555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين 205 آلاف و380، والوفيات إلى 18 ألفا و296.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 18 مليونا و317 ألفا و876 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.