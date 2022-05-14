مجموعة السبع تبدي استعدادها لتزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة على مدار سنوات

أبدت دول مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى استعدادها لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية، بالأسلحة والمعدات العسكرية على مدار سنوات إذا لزم الأمر.

وجاء في بيان اعتمده وزراء خارجية دول المجموعة اليوم السبت القول: "سنواصل مساعداتنا العسكرية والدفاعية الحالية لأوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا".

وأضاف الوزراء، أنه لم يكن هناك ما يدعو للحرب على أوكرانيا ولا يمكن تبريرها بشيء كما أنها مخالفة للقانون وأن أوكرانيا لها الحق في الدفاع عن نفسها.

وصدر البيان اليوم السبت في ختام اجتماع لوزراء خارجية المجموعة في أحد الفنادق الفاخرة شمالي ألمانيا بالقرب من منطقة فايسنهويزر شتراند على بحر البلطيق، وقد شارك وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بشكل مؤقت في الاجتماع كضيف.

يذكر أن ألمانيا تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمجموعة التي ستعقد قمة برئاسة المستشار الألماني أولاف شولتس في قصر إلماو البافاري في الفترة بين 26 حتى 28 يونيو المقبل.

وتضم المجموعة إلى جانب ألمانيا كلا من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.