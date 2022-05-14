عقد ندوات توعية لتأهيل المقبلين على الزواج بمراكز الشباب في الوادي الجديد

أعلن بهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أنه تم وضع خطة لتنفيذ عدة ندوات توعية لتأهيل المقبلين على الزواج ضمن خطة انشطة اندية الفتاة بالمديرية، وسيتم تنفذ الندوات بالتعاون مع الأزهر الشريف و المجلس القومي للمرأة.

وقال شوقي، إن الندوات ستنطلق غدا الأحد، بمراكز شباب الخارجة، والزهور، والشيخ والي، والمعصرة، والسبط، والغرغور، وأسمنت، وباريس، والفتح، والجديدة، وبولاق، وبلاط تنيدة، وذلك في الفترة من 15 حتى 18 من مايو الجاري، في ظل انشطة أندية الفتاة والمرأة بالمديرية والسعي الدائم نحو توعية الشباب بالقضايا والموضوعات الاجتماعية الهامة، وتوعية المقبلين على الزواج من الأمور الهامة التي سنعكس اثرها الإيجابي على استقرار الحياة الأسرية المستقبلية.

وفي سياق متصل، أعلن شوقي، بدء الموسم الصيفي والأنشطة الصيفية الثقافية والاجتماعية والرياضية، وأندية الفتاة والمرأة والأندية التطوعية وفرق الجوالة والكشافة وذوي الهمم والاحتياجات الخاصة ومدارس الكرة بنين وبنات وكرة الطائرة والقدم والسلة واليد والخماسي، وكاراتية ورفع الأثقال وغيرها من الأنشطة الرياضة والشبابية، وذلك في ضوء اهتمام ودعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسعي الدائم لتنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيقا أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ومواكبة التحول الرقمي وتنمية القدرات الإبداعية للنشئ والشباب.