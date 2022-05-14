قمع الاحتلال لجنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة يزعج الولايات المتحدة

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إنّ بلاده منزعجة للغاية لرؤية صور شرطة (الاحتلال) الإسرائيلي وهي تتدخل بقوة في جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وقال بلينكن في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية: «كل عائلة تستحق أن تدفن أحبائها بطريقة كريمة ودون عوائق».

وأضاف: «نظل على اتصال وثيق مع نظرائنا الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن شيرين أبو عاقلة وندعو الجميع للحفاظ على الهدوء، وتجنب أي أعمال يمكن أن تزيد من تصعيد التوترات».

وتابع بلينكن: «تستحق كل أسرة أن تكون قادرة على توفير الراحة لأحبائها بطريقة كريمة ودون عوائق».

ووري جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة الثرى في مقبرة جبل صهيون في باب الخليل بمدينة القدس المحتلة، وسط حضور حشد كبير من المشيعين مسلمين ومسيحيين.

وأقيمت في كنيسة الروم الكاثوليك في مدينة القدس المحتلة مراسم تشييع جثمانها، كما أدى مسلمون صلاة الجنازة عليها في المستشفى الفرنسي في القدس.

كما احتشد المئات في فناء المستشفى ونظموا وقفة بالأعلام الفلسطينية رددوا خلالها هتافات تكرم أبو عاقلة وتندد بقرار الاحتلال الذي منع رفع الأعلام الفلسطينية في منزل عائلة الفقيدة.

واعتدت شرطة الاحتلال، على موكب تشييع الزميلة شيرين أبو عاقلة في مدينة القدس المحتلة، وحاصرت المستشفى الفرنسي حيث انطلق موكب التشييع، وبمجرد تحرك الموكب اعتدت بالهراوات على المشيعين ومنعت انطلاقه.