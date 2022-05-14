النمسا: نيهامر يتجه لشغل موقع رئيس حزب الشعب

يعقد حزب الشعب النمساوي، اليوم السبت، مؤتمرا وسط توقعات واسعة بانتخاب المستشار كارل نيهامر رئيسا جديدا للحزب، باعتباره المرشح الوحيد.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تمتع نيهامر بدعم على مستوى قاعدة الحزب، في أعقاب سلسلة من مزاعم الفساد ضد كبار الأعضاء.

وكان يتعين على نيهامر إجراء تعديل وزاري هذا الأسبوع في أعقاب استقالة اثنين من الوزراء، اللذين تم اختيارهما للخدمة من قبل المستشار السابق، الذي تلاحقه الفضائح، زباستيان كورتس.

واستقال كورتس، الذي كان يحظى بشعبية كبيرة عند توليه منصب المستشار في عام 2017، في أكتوبر الماضي، وسط مزاعم بالفساد واستقال من منصب رئيس حزب "الشعب" النمساوي في نهاية العام.

وتولى نيهامر منصب المستشار في ديسمبر الماضي وكان يتولى منصب رئيس الحزب بالوكالة.

ومن بين أكثر من ألف مشارك في مؤتمر الحزب، في مدينة جراتس، يحق لحوالي 600 مندوب الإدلاء بأصواتهم.