مجموعة السبع: لن نعترف بالتغييرات الحدودية في أوكرانيا

أعلنت دول مجموعة السبع (G7)، في بيان مشترك، اليوم السبت، أنها ستزود أوكرانيا بالأسلحة إذا لزم الأمر لفترة طويلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزراء خارجية دول مجموعة السبعة الكبار، عقب اجتماع استمر ثلاثة أيام في بلدية وانجلز بشمال ألمانيا، وفق وكالة "تاس" الروسية.

في نفس السياق، أفادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بأن وزراء خارجية مجموعة (G7) أكدوا أنهم لن يعترفوا بالتغييرات الحدودية في أوكرانيا.

كما أكدت دول «السبع» أنها ستواصل فرض عقوبات جديدة، بما في ذلك عقوبات ضد تلك القطاعات من الاقتصاد التي تعتمد عليها روسيا بشكل خاص، وستواصل هذه الدول العمل على فرض حظر على شراء النفط من روسيا.

وتضم مجموعة السبع كلا من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا وإيطاليا، وكندا، وفرنسا، واليابان.