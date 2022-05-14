سفير مصر في الجزائر: تذاكر مجانية لجماهير الأهلي أمام وفاق سطيف

كشف مختار وريدة، سفير مصر في الجزائر، عن آخر الاستعدادات لمباراة الأهلي ووفاق سطيف والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، في التاسعة من مساء اليوم على ملعب 5 يوليو.

وقال وريدة في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي في حالة فنية وذهنية عالية استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف، والتركيز على أعلى مستوى»

وأضاف: «الأهلي يمتلك شعبية كبيرة في الجزائر ومحل تقدير واحترام، ووسائل الإعلام تتناول المباراة بشكل جيد والجماهير تؤكد على أهمية وعراقة المارد الأحمر».

وشدد: «تم الاتفاق على ترتيبات المباراة، وتم تخصيص 350 تذكرة مجانية لجماهير الأهلي، على غرار ما حدث مع جماهير وفاق سطيف في القاهرة»

وأوضح: «على الجالية المصرية أن تتوجه للقنصلية المصرية للحصول على التذاكر بأسبقية الحضور».

وأتم تصريحاته قائلا: «بعثة الأهلي ستعود في طائرة خاصة عقب المباراة مباشرة».