وجه رمضان عبدة رئيس الإتحاد التعاوني للثروة المائية، الشكر للقيادة السياسية على إتاحة الفرص لمناقشة التحديات التي يواجهها العاملون بمختلف القطاعات والأنشطة الإقتصادية المختلفة وتحديدا الاتحادات التعاونية.

وقال عبده خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والمجتمع الأهلي، اليوم، تحت عنوان "حل تحديات التعاونيات"، إن الاتحاد التعاوني للثروة المائية يواجه تحديات كثيرة، كالتعدي على المسطحات المائية، مطالبا بضرورة وقف التعدي على المسطحات المائية.

وطالب بضرور إعادة النظر في الرسوم الخاصة بالعاملين في الصيد، والنظر في وجود تأمينات اجتماعية وصحية للصيادين أسوة بكل العاملين في الدولة، وأيضا النظر في خفض سن المعاش للصياد.