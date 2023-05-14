 الحوار الوطني.. التعاوني للثروة المائية: الاتحاد يواجه تحديات كثيرة.. ويجب وقف التعدي على المسطحات المائية - بوابة الشروق
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الحوار الوطني.. التعاوني للثروة المائية: الاتحاد يواجه تحديات كثيرة.. ويجب وقف التعدي على المسطحات المائية

تصوير أحمد عبدالفتاح ورافي شاكر
تصوير أحمد عبدالفتاح ورافي شاكر
محمد فتحي:
نشر في: الأحد 14 مايو 2023 - 6:32 م | آخر تحديث: الأحد 14 مايو 2023 - 6:32 م

وجه رمضان عبدة رئيس الإتحاد التعاوني للثروة المائية، الشكر للقيادة السياسية على إتاحة الفرص لمناقشة التحديات التي يواجهها العاملون بمختلف القطاعات والأنشطة الإقتصادية المختلفة وتحديدا الاتحادات التعاونية.

وقال عبده خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والمجتمع الأهلي، اليوم، تحت عنوان "حل تحديات التعاونيات"، إن الاتحاد التعاوني للثروة المائية يواجه تحديات كثيرة، كالتعدي على المسطحات المائية، مطالبا بضرورة وقف التعدي على المسطحات المائية.

وطالب بضرور إعادة النظر في الرسوم الخاصة بالعاملين في الصيد، والنظر في وجود تأمينات اجتماعية وصحية للصيادين أسوة بكل العاملين في الدولة، وأيضا النظر في خفض سن المعاش للصياد.


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