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إصابة فلسطيني برصاص إسرائيلي في نابلس

د ب أ
نشر في: الأحد 14 مايو 2023 - 9:44 ص | آخر تحديث: الأحد 14 مايو 2023 - 9:44 ص
أصيب شاب فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص القوات الإسرائيلية، واعتقل آخران، عقب اقتحام البلدة القديمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة، في منشور أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم ، إن "شابا أصيب بالرصاص الحي في الأطراف وصل إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس، خلال المواجهات التي اندلعت عقب عملية الاقتحام".

وحسب مصادر أمنية، "اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد محاصرة أحد المنازل في حارة القيسارية بالبلدة القديمة".

وحسب الإغاثة الطبية، أُصيب مواطنان بشظايا الرصاص، والعشرات بحالات اختناق، خلال المواجهات.

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