ضبط لص متخصص في سرقة بطاريات السيارات بشبرا مصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات بمنطقة شبرا مصر.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية باكتشافه سرقة البطارية الخاصة بالسيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم.

أمكن ضبطه المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الضغط على الكابود"، كما إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة البطاريات من داخل السيارات بذات الأسلوب وأقر بارتكابه 3 وقائع سرقة أخرى.

كما تم بإرشاد المتهم ضبط كافة البطاريات المستولى عليها لدى عميله "حسن النية" صاحب مخزن خردة، مقيم بدائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.