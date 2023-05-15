النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في تركيا تتجه إلى جولة إعادة

كشفت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التركية، عن احتمالية توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه الأبرز كمال كليجدار أوغلو إلى جولة إعادة، وذلك بعد تراجع أردوغان عن 50% بعد إحصاء 89.24% من الأصوات.

وتقدم أردوغان على منافسه كليجدار أوغلو بعد فرز نحو 90% من الأصوات، إلا أنه حصل على أقل من 50%+1، وهو ما يشير إلى جولة الإعادة.

وحصل أردوغان على 49.94% مقابل 44.30% لمنافسة الأبرز كليجدار، بينما حصل منافسهما الثالث سنان أوغان على 5.30%، وفقا لمؤشر وكالة الأناضول التركية.

وانتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم تركيا، اليوم الأحد، عند الساعة الخامسة مساء بحسب التوقيت المحلي، بعد أن انطلقت في الداخل التركي الثامنة صباحا.

وصوت الأتراك، في انتخابات رئاسية حاسمة يمكن أن تطيح بالرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان بعد عشرين عاما في السلطة.

وفيما أعرب أردوغان لدى الإدلاء بصوته عن أمله بأن تكون نتيجة الانتخابات "جيدة لمستقبل البلاد"، قال كليجدار أوغلو إن تركيا "اشتاقت للديمقراطية".

وبموجب قانون الانتخابات التركي، يحظر إعلان أي نتائج حتى التاسعة مساء، لكن بحلول ساعة متأخرة من يوم الأحد قد يكون هناك مؤشر جيد على ما إذا كان سيتم إجراء جولة إعادة في انتخابات الرئاسة.