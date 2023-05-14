الأناضول: أردوغان يحصل على 52% من الأصوات بعد فرز حوالي نصف الأصوات

حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حوالي 52% من الأصوات مع فرز حوالي نصف الأصوات في الانتخابات الرئاسية التركية، وفقا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وحصل زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، المرشح المشترك لتحالف من ستة أحزاب، على حوالي 42%، وفقا للنتائج الأولية للوكالة.

لكن كليتشدار أوغلو أعلن خلال فرز الأصوات مساء الأحد أنه في الصدارة. ووفقا للأناضول، فإن مرشح تحالف الحزب القومي المتطرف، سنان أوغان، حصل على حوالي 5.3%.

وعادة ما تنشر وكالة الأنباء الحكومية النتائج في معاقل أردوغان أولا، مما يعني أن الأرقام الأولية ترسم صورة غير كاملة للنتائج النهائية.

إذا لم يحصل أي من المرشحين الثلاثة على أكثر من 50% من الأصوات، فسيدخل المتنافسان الرئيسيان في جولة إعادة في 28 مايو.