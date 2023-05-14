أقل من 1% مكاسب البورصة اليوم

ارتفعت البورصة المصرية اليوم الأحد، لكن مكاسبها كانت أقل من 1%.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.6% ووصل إلى مستوى 17369 نقطة.

وكانت هناك بعض الأنبياء عن تحرك ملف بيع الأسهم الحكومية، إذ أعلنت شركة المصرية للاتصالات موافقة مجلس إدارتها على بيع 10% من أسهمها.

وفي الأسبوع الماضي، شهد المؤشر الرئيسي محاولة أخرى لكسر مستوى المقاومة 17800 نقطة ، لكن قوى الشراء لم تكن بالقوة الكافية لتجاوزه، وأغلق المؤشر منخفضًا على أساس أسبوعي عند 17270 نقطة، بعد خسارة طفيفة.

وتحرك المؤشر بين مستوى 17800 نقطة ومستوى 17100 نقطة خلال الأربعة أسابيع الماضية. وبذلك، يتحول التركيز إلى مستوى الدعم المهم 17100 نقطة الذي أصبح مستوى حماية الأرباح على المدى القصير، لأن كسره لأسفل سيدفع المؤشر إلى مستوى 16600 نقطة، وفق أحد بنوك الاستثمار.

وقال: يقف مستوى المقاومة الثانوي الأول عند 17555 نقطة، وهو أعلى مستوى في الجلستين الماضيتين.