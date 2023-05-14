أوكرانيا تصد أحدث هجوم بالصواريخ وطائرات درونز



قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، إنها اعترضت ودمرت ثلاثة صواريخ و25 طائرة بدون طيار (درونز) خلال الليل، في أحدث هجوم جوي تتعرض لها أوكرانيا منذ بداية الشهر.

وكثفت روسيا هجماتها بالصواريخ وطائرات (درونز) هذا الشهر، وهو ما تعزوه كييف إلى مخاوف موسكو من الهجوم المضاد الأوكراني المتوقع، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت القوات الجوية في بيان إن روسيا: "هاجمت أوكرانيا من اتجاهات مختلفة بطائرات شاهد الهجومية وصواريخ كاليبر من سفن في البحر الأسود (و) صواريخ كروز من طائرات استراتيجية من طراز تو-95".

وذكر مسؤول كبير في الرئاسة الأوكرانية عبر تطبيق "تيليجرام" أن شخصين على الأقل أصيبا في منطقة ترنوبيل غرب البلاد.

ولم تعلن السلطات الأوكرانية عن أي أضرار في البنية التحتية الحيوية أو المنشآت العسكرية.