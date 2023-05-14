زيلينسكي يشيد بـ شولتس: مدافع عن أوروبا

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالتحول الذي أجراه المستشار الألماني أولاف شولتس في سياسته الأمنية بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وخلال مراسم منحه جائزة شارلمان الدولية المرموقة في مدينة آخن يوم الأحد، قال الرئيس الأوكراني موجها حديثه إلى شولتس: "عندما شاهدت التحول الزمني بدأت في التصرف بالشكل الذي يتعين على المدافع عن أوروبا أن يتصرف به". وأضاف: "أوروبا ستظل ممتنة لك ولحكومة ألمانيا هذه".

ووجه زيلينسكي الشكر لشولتس تحديدا على شحنات الأسلحة التي تم تقديمها في الشهور الماضية، مشيرا إلى أن نظام الدفاع الجوي إيريس-تي على سبيل المثال أنقذ حياة آلاف الأشخاص، كما تحدث زيلينسكي أيضا عن دور مدرعات ليوبارد وماردر، وقال: "من المهم أيضا ألا تساعد ألمانيا عسكريا فقط بل تساعد أيضا من خلال ريادتها في المجالات الاقتصادية والإنسانية والدبلوماسية".

كان شولتس قرر بعد أيام قليلة من الحرب الروسية الأوكرانية توريد أسلحة إلى الجمهورية السوفيتية السابقة، كما أعلن عن تجهيزات كبيرة للجيش الألماني.

وتعد ألمانيا وبريطانيا اليوم من أكبر موردي الأسلحة إلى أوكرانيا بعد الولايات المتحدة.