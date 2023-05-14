القوات البريطانية تشارك في مناورة كبرى لحلف الأطلسي في إستونيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن أكثر من 1500 جندي بريطاني سيتدربون جنبا إلى جنب مع آلاف الأفراد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي"ناتو" في إطار مناورة كبرى تجرى في إستونيا.

وتعتبر المناورات المسماة بـ"عاصفة الربيع" أكبر مناورات عسكرية سنوية للناتو ، وفقا لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.

ومن المقرر أن يشارك حوالي 14 ألف فرد عسكري من 11 دولة عضو في الحلف، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها المملكة المتحدة قوة بحجم لواء في إستونيا.

وستشهد التدريبات اختبار القوات البرية في سيناريوهات ساحة المعركة، بما في ذلك هجمات الخنادق ومهام الاستطلاع وتكتيكات المشاة الخفيفة.

وستشهد المناورة التي تستمر أسبوعين أيضا قيام أفراد سلاح الجو الملكي البريطاني بإجراء تدريبات على الاستطلاع والتكامل الجوي-البري.

كما ستجري القوات الخاصة للبحرية الملكية البريطانية تدريبات هجومية على الشاطئ في إطار المناورات.