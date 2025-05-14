الاتحاد الأوروبي يسجل تراجعا في أعداد الذين يعبرون الحدود بصورة غير قانونية مطلع 2025

انخفض عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود بصورة غير قانونية إلى الاتحاد الأوروبي بصورة كبيرة خلال أول أربعة أشهر من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا لبيانات جديدة أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا).

وتم تسجيل نحو 47 ألف حالة عبور غير قانونية من يناير حتى أبريل الماضيين، بانخفاض بنحو 30%. وتم تسجيل أكبر نسبة تراجع على طريق غرب البلقان، حيث سجلت السلطات 3100 حالة، بانخفاض بنسبة 58%.

وعلى طريق وسط البحر المتوسط من شمال أفريقيا نحو إيطاليا، انخفضت حالات العبور غير القانونية بنسبة 3% لتصل إلى 15700 . وسجل طريق شرق البحر المتوسط نحو اليونان انخفاضا في حالات العبور غير القانونية بنسبة 30% لتصل إلى 12200.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ماجنوس برونر إن الأرقام تظهر نجاح توجه الكتلة الأوروبية المنسق، مضيفا أن كبح نشاط المهربين مازال يمثل الهدف الرئيسي.

ويشار إلى أن معظم الأشخاص الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي جاءوا من بنجلاديش وأفغانستان ومالي.

وقد جمعت وكالة حماية الحدود الأوروبية " فرونتكس" هذه البيانات، حيث لديها حاليا نحو 3200 ضابط على طول الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وفقا لبياناتها.