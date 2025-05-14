دعا أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى إطلاق مبادرات مشتركة بين دول الخليج وواشنطن في الاستثمار في البنية التحتية الذكية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التجارة الحرة والعادلة.

وأثنى خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الخليجية الأمريكية، صباح الأربعاء، على التعاون بين واشنطن ودول مجلس التعاون، لاسيما الكويت، في مجال الاستثمار، معربًا عن تطلعه لزيادة حجم الاستثمار مع أمريكا، باعتبارها حليفا استراتيجيا.

ونوه أن اجتماع اليوم ينعقد في ظل ظروف دولية دقيقة؛ تشهد تصاعدًا في الأزمات والنزاعات وتحديات غير تقليدية تتجاوز حدود الدول، قائلًا إن دول مجلس التعاون جسدت وحدة مواقفها في دعم أمن المنطقة واستقرارها.

وأعرب عن تطلعه لأن تجسد القمة مدخلًا لمعالجة هموم المنطقة ومشاكلها، ويأتي في مقدمتها مسيرة السلام المعطلة في الشرق الأوسط، والتي تستوجب معها ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى «ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان أمن واستقرار سوريا، وإنهاء معاناة شعبها، ووقف التدخلات الخارجية في شئونها»، مؤكدًا تقديره لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا.

ورحب بالجهود الدبلوماسية التي بذلتاه سلطنة عمان، وأسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والسلطات المعنية في الجمهورية اليمنية.



وانطلقت صباح الأربعاء، فعاليات القمة الخليجية الأمريكية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الرياض.

وتهدف القمة إلى تعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية والأمنية بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية.

كما تناقش القمة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والملف النووي الإيراني، والجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، بحسب وكالة الأنباء السعودية.