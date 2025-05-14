محمد بن سلمان يبدأ استقبال القادة المشاركين في القمة الخليجية الأمريكية

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بدأ ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صباح اليوم الأربعاء، استقبال القادة المشاركين في القمة الخليجية الأمريكية.

وتنطلق بعد قليل، القمة الخليجية الأمريكية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الرياض.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس إلى العاصمة السعودية، في أول زيارة خارجية له منذ توليه الرئاسة الثانية للولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف القمة إلى تعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية والأمنية بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية.

كما تناقش القمة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والملف النووي الإيراني، والجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، بحسب وكالة الأنباء السعودية.