فقدان اثنين من أفراد طاقم طائرة تدريب عسكرية تحطمت وسط اليابان

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، تحطم طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الياباني، بعد وقت قصير من إقلاعها في رحلة تدريبية في وسط اليابان.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، إن طائرة التدريب من طراز تي-4 التابعة لسلاح الجو الياباني قد أقلعت من قاعدة كوماكي الجوية بمحافظة آيتشي بوسط اليابان.

ولم يذكر هاياشي تفاصيل أخرى.

وبدأت اليوم الأربعاء عمليات بحث عن اثنين من أفراد طاقم الطائرة فقدا بعدما تحطمت الطائرة بعد دقائق من إقلاعها.

وأضاف سلاح الجو الياباني أن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار بعد دقيقتين فقط من إقلاعها.

وقال مسئولون إن السلطات تبحث حاليا عن الطائرة المفقودة وطاقمها في منطقة قرب خزان يعرف باسم بركة إيروكا. ويقع هذا الخزان على بعد نحو 10 كيلومترات (6 أميال) شمال شرق القاعدة الجوية، بالقرب من مدينة إينوياما.

وقال وزير الدفاع الياباني، جين ناكاتاني، للصحفيين، إنه تم العثور على أجزاء من الطائرة في موقع التحطم، مشيرا إلى أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق.

وأضاف ناكاتاني إن المسئولين يستعدون أيضا لجمع الوقود الذي تسرب على ما يبدو من الطائرة ويطفو حاليا على سطح الخزان.

وقال شهود عيان، لقناة "إن إتش كيه" التلفزيونية، إنهم سمعوا صوتا عاليا يشبه دوي الرعد، أعقبه مباشرة دوي صفارات سيارات الشرطة وسيارات الإطفاء.

وقال ناكاتاني، إن الطائرة من طراز تي-4، التي تعمل انطلاقا من قاعدة نيوتابارو الجوية بمحافظة ميازاكي جنوبي البلاد، كانت في طريق عودتها إلى قاعدتها الأصلية بعد تنفيذ مهمة غير محددة.

ويعد هذا الحادث هو الأحدث في سلسلة من حوادث الطائرات العسكرية اليابانية التي وقعت خلال السنوات الأخيرة.