ألكاراز يهزم دريبر ويتأهل لقبل نهائي بطولة روما المفتوحة للتنس

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فاز الإسباني كارلوس ألكاراز على البريطاني جاك دريبر، ليتأهل للدور قبل النهائي في بطولة روما المفتوحة لتنس الأساتذة "فئة 1000 نقطة" اليوم الأربعاء.

حسم ألكاراز بطاقة التأهل بالفوز على دريبر بمجموعتين بنتيجة 6 / 4 / و6 / 4 بعد مباراة استمرت ساعة و37 دقيقة ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة المقامة على الملاعب الرملية.

ورد اللاعب الإسباني اعتباره من الخسارة أمام دريبر في بطولة إنديان ويلز قبل أشهر قليلة، وضمن ألكاراز بهذا الفوز أيضا وصوله للمركز الثاني في التصنيف العالمي المباشر للاعبي التنس المحترفين.

وتأهل كارلوس ألكاراز لقبل نهائي بطولة روما المفتوحة للتنس لأول مرة في تاريخه، محققا فوزه رقم 13 مقابل خسارة واحدة على الملاعب الرملية هذا العام 2025، كما تأهل لقبل النهائي في بطولات الأساتذة للمرة 11 في مسيرته.

كما حقق اللاعب الإسباني الشاب فوزه رقم 38 على أحد المصنفين العشرة الأوائل عالميا بعد إقصاء دريبر المصنف الخامس.

وينتظر كارلوس ألكاراز في الدور قبل النهائي مواجهة إما الإيطالي لورينزو موسيتي أو الألماني ألكسندر زفيريف، حامل لقب العام الماضي.