5 دول غربية تدعو لاستعادة الهدوء فورا في العاصمة الليبية

دعت سفارات خمس دول غربية السلطات في العاصمة الليبية طرابلس إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين، واستعادة الهدوء فورًا بما يخدم مصالح جميع الليبيين.

وأعربت سفارات فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا وألمانيا عن قلقهم العميق إزاء أعمال العنف الأخيرة في طرابلس.

ورحب البيان المشترك الذي نشرته سفارة الولايات المتحدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالتقارير التي تفيد باتفاق الأطراف في الصراع على وقف إطلاق النار، داعية إلى احترامه بالكامل ودون قيد أو شرط، وفقاً لبوابة الوسط الليبية.

وتجددت الاشتباكات المسلحة صباح الأربعاء جنوب العاصمة طرابلس بين قوة الردع التابعة للمجلس الرئاسي الليبي واللواء 444 قتال التابع لحكومة لوحدة الليبية المنتهية ولايتها مخلفة خسائر بشرية ومادية.

وجاء هذا التوتر بعد أحداث دامية شهدتها منطقة أبوسليم ومناطق أخرى في العاصمة، الاثنين، في أعقاب مقتل عبدالغني الككلي، المعروف باسم غنيوة، قائد ما كان يسمى جهاز دعم الاستقرار، وهو قوة من أكبر الميليشيات المسلحة في طرابلس، وذلك في عملية تصفية وُصِفت بالأمنية المعقدة داخل معسكر التكبالي، مقر اللواء 444 قتال.