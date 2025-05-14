بدء أول إضراب في مصانع فورد بمدينة كولونيا الألمانية

بدأ إضراب في مصانع شركة "فورد" الأمريكية لصناعة السيارات في مدينة كولونيا الألمانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وهو أول إضراب تشهده المصانع في تاريخها الممتد لما يقرب من 100 عام.

وأقامت نقابة "آي جي ميتال" للعاملين في قطاع المعادن نقاط احتجاج أمام بوابات المصنع، حتى يتمكن المضربون من الحصول على قسائم بدل الإضراب، والتي يمكن من خلالها التقدم بطلب للحصول على تعويض عن الإضراب عبر الإنترنت.

وقال المتحدث باسم النقابة في موقع الاحتجاج بكولونيا، دافيد لوتكه، بعد بدء دورية العمل المبكرة: "لقد توقف العمل هنا بشكل كامل"، مضيفا أن الإضراب يشمل الموقع بأكمله – الإنتاج والتطوير والإدارة وغيرها من القطاعات، وقال: "لن نسمح لأحد بالدخول".

ومع ذلك هناك استثناءات؛ إذ لا يزال بإمكان بعض الموظفين الدخول عبر إحدى بوابات الطوارئ. وقال لوتكه: "سيُسمَح أيضا لأي شخص يرغب بشدة في أن يكون كاسرا للإضراب بالدخول - ولكننا سنتحدث معه أولا".

وتم تعليق ملصقات الإضراب على بوابات المصنع. ومن المتوقع أن ينتهي الإضراب صباح غد الخميس مع انتهاء دورية العمل الليلية الأخيرة.

وتسعى النقابة من خلال الإضراب إلى زيادة الضغط على أرباب العمل لتعديل تدابير التقشف المخطط لها. وتوظف مصانع فورد في كولونيا حاليا 11500 شخص، وتخطط الشركة لشطب 2900 وظيفة بحلول نهاية عام 2027. وتطالب النقابة بتعويضات عالية للموظفين الذين سيتركون الشركة طواعية أو كانوا يعملون في مجال سيُجرى الاستعانة فيه بمزود خدمة خارجي. كما تطالب النقابة للموظفين الذين سيبقون في الشركة بشبكة أمان مالي.

ومن المرجح أن يتوقف العمل في الإدارة والتطوير والإنتاج إلى حد كبير اليوم، حيث يشعر العديد من الموظفين بالإحباط وهناك استعداد قوي للإضراب.

ويعتبر فرع الشركة في ألمانيا منذ فترة طويلة مصدر خسارة للشركة الأم الأمريكية. وتنتج فورد طرازين من السيارات الكهربائية في كولونيا، لكن المبيعات أقل من التوقعات. وتأسست شركة "فورد-فيركه ذات المسؤولية المحدودة" في برلين عام 1925 ونقلت مقرها الرئيسي إلى كولونيا عام 1930.