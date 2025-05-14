قصور الثقافة تفتتح برنامجًا تدريبيًا حول التحسين البيئي لتعزيز الأداء في قضايا المناخ

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، اليوم الثلاثاء، أولى فعاليات البرنامج التدريبي "التحسين البيئي.. الحفاظ على المناخ"، الذي يعقد بالتعاون مع معهد التخطيط القومي ويستمر حتى غد الأربعاء، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة لتطوير الأداء المهني للعاملين.

تقام الفعاليات تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، وتنظمها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، وتقدم أونلاين مستهدفة العاملين المعنيين بتخطيط الأنشطة وبرامج العمل في الإدارات المركزية، والأقاليم الثقافية، وفروع الهيئة المنتشرة بالمحافظات.

استُهل البرنامج بمحاضرة ألقتها الدكتورة زينب الصادي، الأستاذ المساعد بمعهد التخطيط القومي، تناولت خلالها أهمية حصر المشروعات والأنشطة الخضراء، وضرورة دمجها ضمن آليات التخطيط التنفيذي لتعزيز التكامل بين الجوانب البيئية والثقافية، بما يدعم تحقيق مفهوم التنمية المستدامة في ظل التحديات البيئية الراهنة.

وأشارت الصادي إلى أهمية تحسين التواصل المؤسسي عبر أدوات القياس الحديثة، التي تضمن الكفاءة والمسؤولية والدقة، وتسهم في إنتاج تقارير موضوعية عن أداء المؤسسات الثقافية، داعية إلى ضرورة عرض التحديات والمشكلات الفعلية التي يواجهها العاملون في المواقع الثقافية، من أجل طرح حلول عملية قابلة للتنفيذ.

كما شددت على ضرورة متابعة تطوير الأداء المستدام للعاملين، عبر وسائل تتميز بالسهولة والسرعة والدقة، بما يسهم في الارتقاء بأنظمة الموارد البشرية، مشيرة إلى المفاهيم البيئية الأساسية مثل "التلوث"، و"التدهور البيئي"، وأهمية التأهيل لمواجهة المخاطر والكوارث البيئية في ضوء التطورات المناخية الحالية.

ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات البيئية والمناخية لدى العاملين، وتزويدهم بالمعارف اللازمة للارتقاء بآليات العمل المؤسسي في هذا المجال، بما يضمن دمج البعد البيئي في خطط التنمية المستدامة داخل القطاع الثقافي.