 الإمارات تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في طرابلس الليبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في طرابلس الليبية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 مايو 2025 - 7:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 مايو 2025 - 7:12 م

أعربت الإمارات عن قلقها من تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس، ودعت الأطراف كافة إلى خفض التصعيد ووقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات.

وحثت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان مساء اليوم على الحفاظ على سلامة المدنيين والمقرات الحكومية والممتلكات، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للخروج من الأزمة الراهنة.

وجددت الوزارة موقف دولة الإمارات الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن ليبيا واستقرارها ووحدتها، وفقا لمخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي نحو التنمية والاستقرار.

 


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