إجراء أول قائمة عمليات متقدمة لجراحة الأورام بمجمع الفيروز الطبي بجنوب سيناء

نجح فريق طبي بمجمع الفيروز الطبي، أحد منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، في إجراء أول قائمة عمليات متقدمة لجراحة الأورام، والتي تضمنت ثلاث جراحات دقيقة ومعقدة.

وقال الدكتور محمد عبدالهادي، مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء، إن العمليات تضمنت استئصال القولون والغدد الليمفاوية بالمنظار، واستئصال مرتجع للغدة الدرقية مع تشريح العصب، واستئصال الغدد الليمفاوية المركزية، إضافة إلى أول جراحة هجين باستخدام منظار البطن الجراحي ومنظار المعدة التشخيصي، ما ساهم في تجنب إجراء جراحة كبرى لأحد المرضى.

وأوضح مدير الفرع، في تصريح اليوم، أن هذه الجراحات تُعد إنجازا طبيا جديدا يعكس تطور مستوى الخدمات التخصصية المقدمة داخل المحافظة، وخطوة مهمة نحو استكمال تجهيز أول وحدة متخصصة لعلاج الأورام بمحافظة جنوب سيناء، بما يتيح للمرضى الحصول على رعاية متقدمة وآمنة داخل المحافظة.

وأشار إلى أنه جرى إجراء العمليات الجراحية بواسطة فريق طبي على أعلى مستوى، تضمن استشاري جراحة الأورام، وأخصائي جراحة الأورام، وأخصائي التخدير، وبمشاركة فرق التمريض والأشعة والمعمل وبنك الدم، مؤكدا أن الانتهاء من جميع العمليات تم بنجاح كامل دون مضاعفات.