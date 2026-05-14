220 مليون جنيه لتطوير شبكة الطرق الداخلية بجنوب سيناء

تشهد مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء طفرة تنموية في مجال تطوير الطرق الداخلية، خاصة داخل الأحياء القديمة التي لم تشهد تطويرا منذ عدة سنوات.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جارٍ تطوير وتوسيع الطرق داخل الأحياء، مع مراعاة المخطط التفصيلي المعتمد من قبل إدارة الطرق بالوحدة المحلية، التي تقوم بالتنسيق مع مديرية الطرق بديوان عام المحافظة، إضافة إلى إشراك عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات الحكومية كعضو أساسي باللجنة.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أن أعمال التنفيذ تسير وفقا للخطة الزمنية والمواصفات الفنية المتفق عليها، مشيرا إلى أن إجمالي طول الطرق الجاري تطويرها 5 كيلو مترات، وتتضمن توسعة وازدواجا وتركيب لاند سكيب، بتكلفة 60 مليون جنيه.

ومن جانبه، أكد المهندس رضا أحمد محمد، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، أن أعمال التطوير تجري وفقا للإجراءات القانونية والمواصفات الخاصة بالطرق، مع مراعاة المواصفات الفنية ومواصفات ضبط الجودة وفقا للكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية، بناء على توصيات هيئة الرقابة الإدارية الخاصة بإحكام الرقابة على أعمال الطرق.

ولفت إلى أن أعمال تطوير الطرق بمدينة الطور تجري بمنطقة الـ102 وحدة سكنية، والتي تشمل ازدواج شارع كلية العلوم الأزهرية، وامتداد شارع المركبات والطرق الداخلية بالحي، بما يسهم في خدمة المدارس والمديريات المختلفة وتسهيل الوصول إلى قسم الشرطة وتحقيق عوامل السلامة والأمان لتلاميذ المدارس والعاملين بالإدارة التعليمية بالمنطقة.

وأوضح مواصلة أعمال التطوير والرصف بحيي بدر القديم والجديد، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، مؤكدا أن أعمال تطوير الطرق تجري بكل مدن المحافظة بتكلفة إجمالية تتجاوز 220 مليون جنيه.