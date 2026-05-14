مياه الإسكندرية توسع مظلة الدعم المجتمعي بتوصيل الخدمة لـ50 أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية

تواصل شركة مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية جهودها في دعم الأسر الأولى بالرعاية، من خلال تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية؛ في إطار توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجا.

وفي هذا السياق، استقبل المهندس السيد ريان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وفدا من المجتمع المدني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لخدمة الأسر غير القادرة بمختلف مناطق المحافظة.

وشهد اللقاء سداد تكلفة توصيل مياه الشرب لـ 40 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى المنطقة الجنوبية، في خطوة تعكس روح التكافل المجتمعي والتعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، دعما لجهود توفير حياة كريمة للمواطنين.

كما حضرت اللقاء نادية عبده، محافظ البحيرة الأسبق، حيث قامت بالتوقيع نيابة عن روضة الشاذلي، رئيسة نادي إنرويل الإسكندرية، تأكيدا على استمرار التعاون المشترك في تنفيذ المبادرات المجتمعية الهادفة.

وكذلك تم سداد تكلفة توصيل مياه الشرب لـ 10 أسر من الأسر الأكثر احتياجا بالمنطقة الغربية بطريق الإسكندرية – مطروح، دعما لجهود الشركة في توصيل خدمات مياه الشرب للمواطنين غير القادرين.

وأكد المهندس السيد ريان أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية تضع ملف المسئولية المجتمعية ضمن أولوياتها الرئيسية، وتسعى إلى بناء شراكات فعالة مع مؤسسات المجتمع المدني، إيمانا بأهمية تكامل الأدوار لتحقيق التنمية الشاملة والوصول بالخدمات الأساسية إلى مستحقيها.

وأضاف أن الشركة تعمل وفق رؤية تستهدف دعم المواطن البسيط وتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، من خلال التعاون المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني التي تمثل شريكا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، مؤكدا استمرار جهود الشركة لتقديم خدماتها بكفاءة وعدالة، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة مياه الشرب بالإسكندرية لتعزيز دورها المجتمعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، بما يعكس التزامها بالمشاركة الفعالة في دعم خطط التنمية وتحقيق حياة كريمة وآمنة لأهالي المحافظة.