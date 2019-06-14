ترامب: لست في عجلة للتوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددًا إنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية بشأن برامجها المتعلقة بالأسلحة النووية.

وبسؤال ترامب -في مقابلة أوردت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية جزءًا منها اليوم الجمعة- عن الانتهاكات التي ارتكبتها كوريا الشمالية للعقوبات المفروضة عليها، قال الرئيس الأمريكي "الجميع يحاول خرق العقوبات"، لكن تلك الجزاءات تضر بيونج يانج، مشددًا على أن بلاده ستواصل فرضها.

ولفتت الشبكة إلى أن تصريحات ترامب جاءت بعد أيام من إعلانه تلقيه رسالة من زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، إلا أنه لم يكشف - آنذاك - عن أي تفاصيل بشأنها، لكنه كرر أنه يعتقد أن كوريا الشمالية لديها "إمكانات هائلة"، وأن شيئا إيجابيا للغاية سيحدث.