الجمعة 14 يونيو 2019 9:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن قائمة المنتخب الوطني لكأس أمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

الجزائر تدين الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان

الجزائر - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 14 يونيو 2019 - 8:27 م | آخر تحديث : الجمعة 14 يونيو 2019 - 8:27 م

أدانت الجزائر بقوة، الهجوم الذي استهدف أمس الخميس، ناقلتي نفط بخليج عمان، داعية إلى ضرورة التحلي بضبط النفس لتجنيب المنطقة توترات جديدة.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي الشريف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اليوم الجمعة، إن بلاده " تدين بقوة الهجوم" الذي استهدف أمس الخميس، ناقلتي نفط نرويجية ويابانية، بخليج عمان.

واعتبر أن "هذا العمل الإجرامي يمثل تهديدا صارخا لحرية الملاحة والنقل البحريين اللذين يكفلهما القانون الدولي وتكرسهما المواثيق والأعراف الدولية".

وجدد بن علي شريف، دعوة الجزائر" إلى تحرك فاعل للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، قصد اتخاذ الإجراءات الملائمة لتوفير الحماية اللازمة لطرق النقل البحري وضمان حرية الملاحة البحرية".

وأكد على "ضرورة تعامل الجميع مع هذه المستجدات الخطيرة، التي تهدد السلم والأمن الدوليين، بحكمة بالغة والتحلي بضبط النفس لتجنيب المنطقة توترات جديدة قد تؤدي إلى انزلاقات يصعب معالجتها والتحكم فيها".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك