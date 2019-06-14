شاركت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، في حفل تكريم الدكتور المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي، والرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، حيث قررت الدولة الألمانية منحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرًا لإنجازاته التي شهدتها ألمانيا.

ويأتي التكريم بحضور عدد من أبرز المسئولين المصريين والألمان؛ حيث أناب رئيس جمهورية المانيا الاتحادية فالتر شتاين ماير المحافظ الأول لمدينة دورتموند "أولريش سيراو" لتسليم "عازر" وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا الاتحادية، فضلا عن حضور السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا، والقنصل العام من فرانكفورت، خالد طه،والأنبا ميخائيل أسقف الكنيسة القبطية، بالإضافة إلى نخبة من كبار الشخصيات السياسية، وأعضاء البرلمان، والشخصيات العامة.

وأعربت الوزارة عن فخرها وتقديرها لما يحرزه عباقرة مصر من نجاحات متميزة، ليثبتوا جدارة المصريين في كل المجالات، مؤكدة أن "عازر" يعد فخرا للهندسة المصرية، وصاحب موهبة فطرية جعلته صاحب اللمسات الإبداعية في عديد المشروعات الضحمة، و يستحق عن جدارة أرفع الأوسمة، لمشاركته في تشييد مشروعات كبرى عديدة في مصر وألمانيا، كما ارتبط اسمه بعشرات الأنفاق في عدة دول حتى أصبح أشهر خبير أنفاق في العالم.

ونوهت في بيان لها، بأن عازر علامة مصرية بارزة في مجال الهندسة، مشيدة بتلبيته نداء الوطن، وتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي له بمتابعة ما يجري على أرض مصر من مشروعات، وعلى رأسها المشروع القومي لأنفاق قناة السويس والتي وصفها عازر بأنها الأضخم على مستوى العالم وإعجاز مصري يُدرس في المحافل الدولية.

وترصد الشروق أبرز8 معلومات عن المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية والرئيس الشرفي لمؤسسة "مصر تستطيع"، حيث ولد عازر عام 1948 في مدينة طنطا، وتخرج عام 1973 من كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وبدأ رحلة العمل الخارجية، حيث سافر إلى ألمانيا ليدرس الهندسة المدنية في بوخوم.

وترأس عازر فريق بناء نفق Tiergarten تحت برلين سنة 1994، ليصبح بعدها أصبح كبير المهندسين لأكبر محطة قطارات في أوروبا ليرتر بانهوف في برلين، واختير ضمن أشهر 50 شخصية في ألمانيا، بعدما شيد محطة سكك حديد برلين عام 2006، التي حصلت آنذاك على جائزة «محطة العام»، حيث كرمته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومنحته وسام الجمهورية الألمانيه.

وكلف الرئيس السيسي "عازر" بمتابعة ما يجري على أرض مصر من مشروعات وعلى رأسها المشروع القومي لأنفاق قناة السويس، وفي عام 2018 منحته جامعة عين شمس الدكتوراه الفخرية، كما اختارته وزارة الهجرة ليكون الرئيس الشرفي لمؤسسة "مصر تستطيع" خلال العام الجاري،