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محمد رمضان يقدم قصة حياة النجم أحمد زكي في «الإمبراطور»

محمد رمضان وأحمد زكي
محمد رمضان وأحمد زكي

نشر في: الأحد 14 يونيو 2020 - 10:06 م | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2020 - 10:06 م

أعلن الفنان محمد رمضان، رسميا، تجسيد شخصية النجم الراحل أحمد زكي، عبر مسلسل درامي يعرض في موسم رمضان المقبل، مؤكدا أن هذا العمل بمثابة "حلم قديم".

ونشر رمضان، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" فيديو لمقابلة سابقة مع الإعلامى عمرو الليثى، كان يتحدث خلاله عن حلم تقديم عمل فني عن حياة الفنان الراحل أحمد زكى.

وعلق على الفيديو، قائلا: "اللقاء ده من 8 سنوات، قلت أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل «أحمد زكي».. ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم.. الإمبراطور.. أحمد زكي.. رمضان 2021" مضيفا "ثقة في الله نجاح يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم".

و كان المخرج محمد سامي، قد عرض الفكرة على السينارست الكبير وحيد حامد وأبدى ترحيبه بها.


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