العراق تعلن تسجيل 1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تماثل ٦٠٦ حالة للشفاء من فيروس كورونا في البلاد.



وقالت الوزارة في بيان تلقته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أنه" تم فحص (٩٩٢٠) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٦٩٨٧٠)".



وأضافت:" ان مختبرات الوزارة الصحة سجلت هذا اليوم ( ١٢٥٩) اصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة ١٦٣، الكرخ ٣٧٣، مدينة الطب ٥١، النجف ٨١، السليمانية ٥١، أربيل ٣٦، دهوك ٩، كربلاء ٣٨، كركوك ٦٩، ديالى ٣٢، واسط ٣٩، البصرة ٥١، ميسان ٧٩بابل١٠، الديوانية ٩، ذي قار ١٢٢، نينوى ٤، صلاح الدين ١٢الانبار ٢٩، المثنى. ١".



وتابعت:" ان ٦٠٦حالة تماثلت للشفاء (بغداد الرصافة ٢٧٤، الكرخ ١٤٣،مدينة الطب ١٣،النجف ٣٣،اربيل ١٥،السليمانية ٢،دهوك ٨،كركوك ٦،كربلاء ٩،ديالى ٢١،البصرة ٢٥،ميسان ١٠،واسط. ١٣،ذي قار ٢٥،المثنى ٩").



وتابعت: "مجموع الوفيات بلغ ٥٨ حالة (بغداد الرصافة ٢٢، الكرخ ٤،مدينة الطب ٣، السليمانية ٤، كركوك. ٢،البصرة ٣،واسط. ٣ميسان ٧، بابل ١، ذي قار ٣ الديوانية. ٣، الأنبار ١، المثنى ١، صلاح الدين. ١)".



وبينت: "أن مجموع الإصابات بلغت ٢٠٢٠٩ ومجموع حالات الشفاء بلغت ٨١٢١ في حين بلغ مجموع الوفيات ٦٠٧".