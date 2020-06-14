 الزمالك: كارتيرون تنازل عن 50% من راتبه بسبب فيروس كورونا - بوابة الشروق
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الزمالك: كارتيرون تنازل عن 50% من راتبه بسبب فيروس كورونا

محمد مجدي
نشر في: الأحد 14 يونيو 2020 - 1:05 ص | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2020 - 1:15 ص

أكد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تنازل عن راتبه بنسبة 50% خلال الـ3 شهور الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» واتي على إثرها توقف النشاط الرياضي.

وقال جلال في تصريحات لقناة الزمالك إن الزيادة في راتب الفرنسي بعد أن جدد التعاقد مع الفريق لمدة موسم أخر لن تزيد كثيرا سوى بنسبة 20% خلال الموسم المقبل.

وأضاف:" نتمنى أن يواصل كارتيرون نجاحه مع الزمالك مع عودة النشاط الرياضي من جديد خلال الفترة المقبلة وأن إنجازات المدرب ستظهر على الفريق خلال الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن الزمالك أعلن صباح السبت بشكل رسمي تجديد عقد باتريس كارتيرون لمدة موسم أخر، بعد أن نجح مع الفريق في تحقيق لقبين وهم كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي والسوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الأهلي، والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


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