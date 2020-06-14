جونسون يدين البلطجة بعد احتجاجات لليمين المتطرف في لندن

لندن (رويترز)

أدان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ”البلطجة العنصرية“ بعد أن اشتبك محتجون من اليمين المتطرف في لندن يوم السبت مع متظاهرين مناهضين للعنصرية ومع الشرطة التي كانت تحاول الفصل بين الجانبين.

واندلعت الاشتباكات خارج محطة واترلو للقطارات في لندن قبل أن تطوق الشرطة المنطقة. وعلى جسر قريب تم رشق الشرطة بالحجارة. واستمرت المناوشات في مناطق وسط المدينة.

وكتب جونسون على تويتر يقول ”أعمال البلطجة العنصرية لا مكان لها في شوارعنا. أي أحد يهاجم الشرطة سيواجه بقوة القانون إلى أبعد مدى“.

وفي وقت سابق فصلت الشرطة في ميدان الطرف الأغر في لندن بين مجموعتين ضمت كل منهما نحو 100 متظاهر هتفت إحداهما ”حياة السود مهمة“ بينما رددت الأخرى شعارات عنصرية.

وتدافعت بعض المجموعات وألقت الزجاجات وعلب الصفيح الصغيرة (كانز) كما أطلقت الألعاب النارية واصطفت الشرطة بالكلاب والخيول.



وقالت شرطة العاصمة إنها ألقت القبض على ما يزيد على 100 شخص بتهم من بينها القيام بأعمال عنف والاعتداء على الشرطة وإن ستة من رجالها لحقت بهم إصابات طفيفة. وقالت هيئة الإسعاف إنها عالجت 15 شخصا.

وغطت السلطات تماثيل شخصيات تاريخية، من بينها تمثال ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية الذي يصفه محتجون بأنه كاره للأجانب، بالألواح الخشبية في محاولة لمنع حدوث اضطرابات عنيفة بسببها.

ويجري تنظيم مظاهرات في أنحاء العالم بسبب موت الأمريكي الأسود الأعزل جورج فلويد في مدينة منيابوليس بعد أن جثا شرطي أبيض بركبته على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا.

وتحتدم مناقشات في بريطانيا حول تماثيل لأشخاص كانوا ضالعين في الماضي الاستعماري للبلاد، خاصة بعد إسقاط تمثال تاجر الرقيق إدوارد كولستون وإلقائه في ميناء بريستول في مطلع الأسبوع الماضي.

وقبل أيام تعرض تمثال تشرشل الموجود خارج مبنى البرلمان للرش بطلاء وكتابة عبارات ورسوم بعد مظاهرة اتسمت بالسلمية.



وقال جونسون يوم الجمعة إن ”من السخيف والمخزي“ أن يتعرض تمثال تشرشل لمحاولة الهجوم.

وكتب قائلا ”نعم، كان يعبّر في بعض الأحيان عن آراء غير مقبولة لدينا اليوم، لكنه كان بطلا ويستحق تماما هذا النصب التذكاري“.