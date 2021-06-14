أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة أن وصول الأهلي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا سيتسبب فيما وصفه بـ"الأزمة" لمنتخب مصر الأولمبي.

وأشار مجاهد في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن بعثة منتخب مصر الأولمبي ستتواجد في اليابان يوم 17 يوليو القادم استعدادًا لخوض أولمبياد طوكيو، وهو نفس يوم إقامة نهائي دوري الأبطال.

وقال مجاهد: "وصول الأهلي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو قد يشكل أزمة للمنتخب الأولمبي، لأنه نفس يوم سفر الفريق إلى اليابان لخوض الأولمبياد".

وأكمل: "نهائي الكونفدرالية سيكون يوم 10 يوليو، وإذا وصل بيراميدز له فلن تكون هناك مشكلة، وسنعمل على التنسيق مع مسؤوليه لتحديد طريقة انضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي".

وأضاف: "الأمر يختلف بالنسبة للأهلي، فاللاعب الذي لن يسافر إلى اليابان يوم 17 يوليو لن يستطيع أن يلحق بالمنتخب الأولمبي في الأولمبياد، نظرًا للنظام الصحي الخاص بالبطولة"

واختتم: "شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي سيعقد جلسات مع مسؤولي الأندية لمناقشتهم حول إمكانية استدعاء اللاعبين، خاصة أن القائمة النهائية سترسل يوم 30 يونيو ولا مجال لإدراج لاعب لن يتم الاستعانة به".

ويلاقي الأهلي الترجي التونسي فى نصف نهائي دوري أبطال افريقيا يومي 19 و26 يونيو الجاري ، ويسعى الأهلي لحصم التأهل للمباراة النهائية وحسم اللقب العاشر والثاني على التوالي.



وعن موقف الثنائي محمد صلاح ومصطفي محمد قال مجاهد إن الموقف مازال غامضا حول إنضمامها لقائمة المنتخب الأوليمبي من عدمه ولكن هناك محاولة أخيرة للحصول على الموافقات من ناديي ليفربول وجالاطة سراي