أيسلندا تخفف قيود السيطرة على جائحة كورونا بما في ذلك ارتداء الكمامات

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(د ب أ)

خففت حكومة ايسلندا بعض القيود والمتطلبات التي كان قد تم تطبيقها في وقت سابق للسيطرة على جائحة فيروس كورونا.

واعتبارا من غد الثلاثاء، سوف يسمح لما يصل إلى 300 شخص بالاجتماع، كما سوف يسمح للمطاعم والحانات بفتح أبوابها حتى منتصف الليل.

ولن يكون لزاما على الايسلنديين ارتداء الكمامات إلا في حالة حضور الفعاليات التي يتعين الجلوس فيها، مثل المسارح والكنائس والأحداث الرياضية على سبيل المثال.

كما سوف يجري تقليص مسافة التباعد الاجتماعي بين الأشخاص من مترين إلى متر واحد.

ولم تسجل أيسلندا حالات إصابة تذكر بفيروس كورونا خلال الأيام العشرة الأخيرة.

ولم يتم تسجيل حالات إصابة إلا بين الأشخاص المتواجدين بالفعل في الحجر الصحي.

وفي الوقت ذاته، تواصلت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد، حيث تلقى أكثر من 200 ألف شخص جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وتم تطعيم أكثر من مئة ألف شخص بالكامل في البلاد التي يبلغ تعدادها 360 ألف نسمة.