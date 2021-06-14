قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني، إن الوزارة تطبق استراتيجيات جديدة منذ عام 2018، لافتًا إلى أن تلك الاستراتيجيات مبنية على أسس علمية من التقييم الدولي لحالة التعليم الفني.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الركائز المختلفة لتطوير التعليم الفني باستفاضة.

وأشار إلى أن الركائز تعتمد في الأساس على إنشاء هيئة جودة مستقلة للتعليم الفني والتدريب المهني، قائلًا إن الوزارة عملت على تغيير المناهج لتصبح قائمة على المهارات بالاشتراك مع الصناعة.

ولفت نائب وزير التعليم إلى إشراك القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني، مضيفًا أن الوزارة أنشأت حتى الآن 21 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع العديد من شركات السيارات وتصنيع الأجهزة المنزلية وغيرها.

وذكر أن الحكومة الألمانية توفر دعمًا فنيًا كبيرًا يظهر في المستقبل لمنظومة التعليم الفني في مصر، معلنًا عن إنشاء 27 مركز تميز للتعليم الفني ممولة بالكامل من الحكومة الألمانية، بحلول عام 2030.

وأكد أن الأهم من إقامة مشروع يدر عائدًا على الدولة هو تحقيق نتائج تخدم الاستراتيجية الخاصة بإصلاح التعليم الفني، متابعًا أن كل الجهات تتعاون فيما بينها لتحقيق هذا الغرض.

وعقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، اجتماعا؛ لاستعراض استراتيجية تطوير التعليم الفني، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، واللواء عصام بصيلة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التعليم الفني لارتباطه الوثيق بتخريج متخصصين في عدد من المجالات الفنية يمكن الاستفادة منهم في القطاع الصناعي، وغيره من القطاعات الفنية المتخصصة وهو ما يمثل قيمة مضافة لهذه القطاعات.