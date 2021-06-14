 بايدن: ميثاق الدفاع المشترك لحلف الأطلسي هو التزام مقدس - بوابة الشروق
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بايدن: ميثاق الدفاع المشترك لحلف الأطلسي هو التزام مقدس

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الإثنين 14 يونيو 2021 - 1:52 م | آخر تحديث: الإثنين 14 يونيو 2021 - 1:52 م

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن حلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إذا تعرضوا للهجوم باعتبار هذه المسؤولية "التزاما مقدسا"، وذلك على النقيض من خطاب سلفه دونالد ترامب.

وقال بايدن إنه عندما تعرضت الولايات المتحدة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر "عززها حلف شمال الأطلسي، لقد احترموا المادة الخامسة"، في إشارة إلى اتفاق الدفاع المتبادل للحلف، المنصوص عليه في المعاهدات التأسيسية له.

كما قال الرئيس الأمريكي في لقاء نقله التليفزيون مع رئيس حلف الأطلسي، ينس ستولتنبرج، قبل وقت قصير من قمة الناتو في بروكسل اليوم الاثنين: "أريد فقط أن تعرف أوروبا كلها أن الولايات المتحدة موجودة".

وقال بايدن: "الناتو مهم للغاية لمصالح الولايات المتحدة.. يسمح لأمريكا بتسيير أعمالها في جميع أنحاء العالم".


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