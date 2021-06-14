الرئيس الألماني يتوجه إلى إسرائيل نهاية الشهر

يتوجه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى إسرائيل في زيارة رسمية نهاية يونيو الجاري.

وأعلن المكتب الرئاسي في برلين، اليوم الاثنين، أن شتاينماير سيزور إسرائيل برفقة زوجته إيلكه بودنبندر في الفترة بين 30 يونيو و2 يوليو المقبل، وتأتي هذه الزيارة عوضا عن زيارة كان مقررا القيام بها أساسا في العام الماضي لكنها تأجلت بسبب جائحة كورونا.

وسيودع شتاينماير نظيره الإسرائيلي رؤفين ريفيلين الذي وجه الدعوة للزيارة، وسيلتقي مع الرئيس الإسرائيلي المنتخب اسحق هيرتسوج.

كان ريفيلين وشتاينماير التقيا آخر مرة في برلين في مارس الماضي، وكانت آخر مرة زار فيها شتاينماير إسرائيل في نهاية يناير 2020 بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الاعتقالات النازية اوشفيتس.

وأضاف المكتب الرئاسي الألماني أن الزيارة ستتركز على التأكيد على الصداقة والشراكة الخاصة بين ألمانيا وإسرائيل "وبالإضافة إلى ذلك ستتيح الزيارة الفرصة لتعميق تبادل الرأي مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة حول الوضع الراهن في المنطقة".