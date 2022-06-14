شيخ الأزهر: دعمنا مستمر لفلسطين إلى أن يسترد شعبها المظلوم أرضه وحقوقه المغتصبة

أطلع قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، على آخر المستجدات في فلسطين وجهود القيادة الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي بحق أبناء الشعب والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

ونقل الهباش، تحيات الرئيس محمود عباس لشيخ الأزهر، خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر مشيخة الأزهر الشريف بالقاهرة، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية، وتقديره لتوجيه فضيلة الإمام الأكبر للجنة مراجعة المصحف بمجمع البحوث الإسلامية، بمراجعة مصحف المسجد الأقصى كلمة كلمة، إلى أن تم الانتهاء منه بشكل كامل.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الثلاثاء، اتفق الجانبان، خلال اللقاء، على تشكيل مجلس أمناء وقف مصحف المسجد الأقصى برئاسة شيخ الأزهر لمتابعة كافة القضايا والمسائل التي تساهم في إخراج مصحف المسجد الأقصى إلى النور.

وأعلن الهباش أنه تم الاتفاق على تخصيص 100 منحة دراسية في الأزهر الشريف لطلاب فلسطين من داخل الوطن، و50 أخرى لفلسطينيي الشتات، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف يخصص المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين كل عام، وتم إضافة مجموعة من المنح هذا العام للفلسطينيين المقيمين في الشتات وخارج فلسطين.

من جانبه، أرسل شيخ الأزهر تحياته للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن «دعم الأزهر له ولقضيته قضية العرب والمسلمين الأولى هو من قبيل الواجب المفروض، ففلسطين في قلب الأزهر والأزهر في قلب فلسطين، وسيظل يدعم فلسطين إلى أن يأذن الله لهذا الشعب المظلوم أن يسترد أرضه وحقوقه المغتصبة».