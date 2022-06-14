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ذكرت بيانات رسمية أن مؤسسة التمويل الدولية الذراع التمويلية للقطاع الخاص في البنك الدولي وافقت على تقديم قرض بقيمة 300 مليون دولار لبنك كيه.بي بوكوبين الإندونيسي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن بيانات موجهة إلى البورصة الإندونيسية القول إن مؤسسة التمويل الدولية ستقدم 20% من قيمة القرض بما يعادل 60 مليون دولار بشكل مباشر إلى البنك الإندونيسي، في حين سيحصل الأخير على باقي القرض بقيمة 240 مليون دولار من خلال بنكي كيه.بي كوكمين وكيه.بي كوكمين فرع سنغافورة.

وستستخدم أموال هذه القروض في "تمويل مشروعات موجهة اجتماعيا" لدعم التعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.