الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا في الضفة الغربية ومستوطنون يقتحمون الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 12 مواطنا فلسطينيًا، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، فيما اقتحم عشرات المستوطنين الحرم القدسي الشريف، بحماية شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، وشهود عيان، إنه تم اعتقال شخص من مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا الواقعة شرق الضفة الغربية، فيما تم اعتقال مواطنين اثنين آخرين من بلدتي صوريف ودورا بمحافظة الخليل الجنوبية بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وأضاف المصادر أنه تم اعتقال شاب من قرية "رمانة" بمحافظة جنين الشمالية، حيث داهم جنود الاحتلال منزل أسير محرر.

وفي مدينة نابلس الشمالية، اقتحم جنود الاحتلال منطقة خلة العمود واعتقلوا شابين، فيما تم اعتقال شقيقين من بلدة فرعون في محافظة طولكرم، بشمال غرب الضفة. واعتقلت قوة إسرائيلية شابا من وسط مدينة رام الله الواقعة بوسط الضفة الغربية.

وفي مدينة "بيت لحم"، الواقعة إلى الجنوب من القدس، اعتقلت قوات الاحتلال زوجة أسير وفتى عمره 15 عامًا.

من ناحية أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين الحرم القدسي الشريف من جهة باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأدى المقتحمون طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى واستعموا لشروحات مزيفة عن الهيكل المزعوم. ويتعرض الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين في محاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيا ومكانيا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.