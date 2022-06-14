ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بنحو قرشين فى 9 بنوك المحلية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث زاد سعر الدولار بنحو 3 قروش فى بنكي الأهلي المصري، ومصر، ليسجل نحو 18.7 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، مقارنة بـ 18.67 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، فى نهاية تعاملات أمس.

كما ارتفع سعر العملة الأمريكية نحو 3 قروش أيضا فى البنك التجاري الدولي، والإسكندرية ليسجل نحو 18.72 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، مقارنة بـ 18.69 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

وصعدت العملة الخضراء فى بنكي العربي الأفريقي الدولي، وقناة السويس بنحو 3 قروش أيضا لتسجل نحو 18.68 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، مقارنة بـ 18.65 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

كما زاد سعر صرف الدولار فى بنك كريدي أجريكول بنحو 3 قروش ليسجل نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، مقارنة بـ 18.68 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

وفى مصرف أبو ظبي الإسلامي ارتفع بنحو 3 قروش ليسجل 18.73 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، مقارنة بـ 18.70 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات أمس.

كما ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بنك البركة بنحو قرشين ليصل إلى 18.70 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، مقارنة بـ 18.68 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.